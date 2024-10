Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Fahrzeuge bei Unfall mit immensem Schaden verwickelt: Smart überschlug sich

Wächtersbach / Wittgenborn (ots)

(lei) Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag bei einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3194 verletzt worden.

Eine 67 Jahre alte Smart-Fahrerin war gegen 10.50 Uhr in Richtung Wittgenborn unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden C-Klasse kam, in der ein 42-Jähriger saß. Dieser, so die ersten Erkenntnisse, soll den Crash verursacht haben, weil er offenbar während der Fahrt etwas im Fahrzeuginnenraum suchte und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Smart überschlug sich anschließend, was zur Folge hatte, dass die 67-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt war und von der Feuerwehr befreit werden musste. Zuvor war ihr Wagen noch mit einem weiteren Mercedes, einer X-Klasse, die hinter der C-Klasse fuhr, kollidiert.

Während die 22-jährige Fahrerin der X-Klasse und ihr dreijähriges Kind offenbar unverletzt blieben, kamen die 67-Jährige (Verdacht Fußfraktur) und der mutmaßliche Unfallverursacher (Verdacht Schleudertrauma) in Krankenhäuser. Für die Abschleppung aller drei Fahrzeuge, an denen schätzungsweise 100.000 Euro Sachschaden entstand, war die Strecke bis kurz vor 13 Uhr vollgesperrt.

Offenbach, 24.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell