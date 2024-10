POL-OF: Polizei kontrollierte in der Philippsruher Allee: Gut sehen und sichtbar sein!; Mehrere Autos durch kaputten Reifen beschädigt; Zeugen gesucht: GLK mit Einkaufswagen beschädigt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Polizei kontrollierte in der Philippsruher Allee: Gut sehen und sichtbar sein! - Hanau

(fg) Der Herbst hat begonnen, die Verkehrsteilnehmer sind vermehrt in der Dämmerung und Dunkelheit unterwegs - eine funktionierende Beleuchtung ist da Pflicht.

Vor diesem Hintergrund und im Rahmen der aktuell stattfindenden "Licht-Test-Wochen" führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Hanau am Mittwoch zwischen 18 und 21 Uhr in der Philippsruher Allee eine stationäre Verkehrskontrolle durch.

In der dreistündigen Kontrolle wurden insgesamt 53 Personen überprüft und 46 Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Acht Fahrzeugführer bekamen aufgrund defekter Lichter Mängelkarten ausgehändigt; sie haben nun Zeit, die Mängel zu beheben. Des Weiteren war ein Autofahrer offenbar ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem registrierten die Ordnungshüter einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einem Auto erlosch aufgrund eines offensichtlich manipulierten Soundgenerators die Betriebserlaubnis. Zwei Kennzeichenschilder wurden wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sichergestellt. Auf eine Person, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte, kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Im Rahmen der "Licht-Test-Wochen" können Interessierte die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs unter anderem in einer teilnehmenden Autowerkstatt überprüfen lassen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Oktober. Beim "Licht-Test" wird die Fahrzeugbeleuchtung auf Funktion und auf die richtige Einstellung getestet:

- Fern- und Abblendlicht - Rückfahrscheinwerfer - Begrenzungs- und Parkleuchten - Bremsleuchten - Schlussleuchten - Warnblinkanlage - Fahrtrichtungsanzeiger - Nebelschlussleuchte - Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer - Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer

Eines der Ziele solcher Kontrollen ist es stets, die Verkehrsteilnehmenden, also auch Fußgänger sowie Radfahrende, zum Beginn der dunklen Jahreszeit in Sachen Sichtbarkeit und Licht zu sensibilisieren. Denn: "Sehen und gesehen werden" ist das Motto, um sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

2. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Hanau/Innenstadt

(cb) Auf dem Hanauer Freiheitsplatz soll es am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen sein. Hierbei soll mindestens ein Jugendlicher Verletzungen davongetragen haben, weshalb die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamten der Polizeistation Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

3. Zeugen gesucht: GLK mit Einkaufswagen beschädigt - Hanau

(fg) Bereits vergangenen Donnerstag (17. Oktober 2024) wurde eine im Kinzigheimer Weg in Höhe der Hausnummer 113 geparkte G-Klasse im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Offenbar hatte eine Person den schwarzen GLK mit einem mitgeführten Einkaufswagen touchiert und hierbei die Kratzer und Dellen hinterlassen. Der Wagen stand zwischen 18 und 19 Uhr auf einem dortigen Parkplatz in Richtung Rodgaustraße. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 bei der Polizei in Hanau.

4. Beratungsveranstaltung für Senioren trifft auf positive Resonanz - Erlensee/Rückingen

(np) Zum wiederholten Male fand am vergangenen Mittwochnachmittag eine Beratungsveranstaltung für Senioren statt. Durch die Veranstaltung führten zwei Sicherheitsberater für Senioren, diese wurden zuvor durch Mitarbeiter der Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen ausgebildet. Unterstützt wurden die beiden Referenten hier durch die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Julia Koch. Thematisch wurde hier über die unterschiedlichen betrügerischen Vorgehensweisen von Tätern in Sachen Enkeltrick oder Schockanruf aufgeklärt und Verhaltensweisen, sowie entsprechendes Informationsmaterial an die 20 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer herangetragen.

5. Zwei Unbekannte bestehlen Rentnerin - Großkrotzenburg

(cb) Ein etwa 1,70 Meter großer Mann von kräftiger Statur klingelte am Mittwoch in der Posener Straße gegen 15.45 Uhr an der Wohnungstür einer Rentnerin. Der zwischen 20 und 25 Jahre alte Betrüger mit schwarzer Jacke lenkte die Seniorin ab, während sein Komplize unbemerkt über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung einstieg. Er durchsuchte daraufhin das Schlafzimmer und ein weiteres angrenzendes Zimmer nach Wertgegenständen. Als die Wohnungseigentümerin den Ganoven bemerkt flüchtet dieser durch die Wohnungstür. Der zweite Täter war ein etwa 1,70 Meter großer, schmaler Mann, welcher ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahren alt sein soll. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und trug ein Basecap. Beide Gauner flüchten mit dem gestohlenen Schmuck und Münzen in unbekannte Richtung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5.Mehrere Autos durch kaputten Reifen beschädigt - Bundesautobahn 66/Anschlussstelle Steinau

(cb) Acht Fahrzeugführer fuhren am Donnerstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, über die auf der Bundesautobahn 66 liegende Lauffläche eines LKW-Reifens und beschädigten hierbei ihr Fahrzeug. Vermutlich ist einem Lastkraftwagen vorher zwischen den Anschlussstellen Steinau und Bad Soden-Salmünster ein Reifen geplatzt. Die Lauffläche des Reifens ließ der Verantwortliche dann unachtsam auf der Fahrbahn zurück. Durch das Überfahren dieser entstand an den acht Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 26.000 Euro. Die Beamten der Polizeiautobahnstation in Langenselbold suchen nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Brummi geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

