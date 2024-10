POL-HG: Abgelenkt und Portemonnaie geklaut +++ Zigarettenautomat gestohlen +++ Mehrere Garagentore aufgebrochen +++ Betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Abgelenkt und Portemonnaie geklaut, Kronberg, Westerbachstraße, Samstag, 19.10.2024, 13.20 Uhr

(ro)Durch geschicktes Ablenken erbeuteten unbekannte Täter am Samstag in Kronberg das Portemonnaie einer Frau. Gegen 13.20 Uhr rempelte ein Trickdieb eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Westerbachstraße an. Währenddessen entnahm eine Komplizin ihr unbemerkt die Geldbörse aus dem Einkaufstrolley. Mit dieser Beute flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die Bestohlene beschrieb den Täter später als südländisch aussehend, männlich, ca. 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er war sehr kräftig, hatte kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke und blauen Jeans. Seine Begleiterin soll etwa 1,60 Meter groß und 35 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte blond gefärbte Haare. Die Kriminalpolizei hat in die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Automatendiebe gestört, Grävenwiesbach, Waldweg an der L 3063, Sonntag, 20.10.2024, 17.15 Uhr

(ro)Am Sonntag hat ein Zeuge in Grävenwiesbach zwei Diebe beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten gestört. Die Unbekannten hatten einen zuvor gestohlenen Zigarettenautomaten mit einem weißen Citroen Jumper bis zu einem Waldweg an der L3063 im Bereich Grävenwiesbach transportiert. Dort wollten die beiden den Automaten gewaltsam öffnen, als sie von einem Zeugen gestört wurden. Beide flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug mit Schweizer Zulassung sowie den Zigarettenautomaten ließen sie zurück. Die entsandten Polizeistreifen konnten die Täter nicht mehr ausfindig machen. Den Citroen sowie den Zigarettenautomaten stellten die Beamten sicher. Einer der Täter wird als Anfang 20 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze braune Haare, eine schmale Nase sowie ein auffällig spitzes Kinn und sprach mit osteuropäischem Akzent. Sein Komplize kann nicht näher beschrieben werden. Wo die Kriminellen den Automaten entwendeten, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung.

3. Mehrere Garagentore aufgebrochen, Oberursel-Weißkirchen, Mauerfeldstraße, Sonntag, 20.10.2024, 1 Uhr bis 1:30 Uhr

(RC)Am Sonntag brachen unbekannte Täter in Oberursel-Weißkirchen sechs Garagentore auf.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen die Täter zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr in der Mauerfeldstraße sechs Garagentore eines Garagenkomplexes auf. Aus den Garagen entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen diverse Gegenstände im Wert von etwa 360 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wenn Sie Täterhinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

4. Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich, Kronberg, Landesstraße 3015, Montag, 21.10.2024, 0:40 Uhr

(RC)In der Nacht von Sonntag auf Montag stürzte ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer auf der Landesstraße 3015 bei Kronberg und verletzte sich dabei im Gesicht und an den Händen.

Um 0:40 Uhr fuhr der 17-jährige Königsteiner mit seinem Pedelec auf der Landesstraße 3015 zwischen Kronberg und Bad Soden. In Höhe des Gestüts "Schafhof" verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz zog er sich Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zudem stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

