PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Trickdiebe bestehlen 82-Jährige +++ Unfallflüchtiger prallt in geparktes Fahrzeug +++ Betrunkene fährt sich fest

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher hebeln Terassentür auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kälberstücksweg

Freitag, 18.10.2024, 20:30 Uhr bis Freitag, 18.10.2024, 21:10 Uhr

Eine kurze Abwesenheit nutzten zwei unbekannte Täter aus und verschafften sich über die Terassentür Zugang zu einem Reihenhaus in Bad Homburg. In dem Wohnhaus durchsuchten die Täter das gesamte Obergeschoss des Hauses und konnten hier Schmuck und Uhren im vorläufigen Gesamtwert von ca. 17.300 EUR entwenden. Aufmerksame Nachbarn wurden anschließend auf den Taschenlampenschein aus dem Haus aufmerksam und begaben sich an die Grundstücksgrenze. Hierdurch wurden die Täter offensichtlich gestört und flüchteten über den Kälberstücksweg in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Zwei männliche Personen zwischen Ende 20 und Anfang 30 mit einer schmalen Statur. Beide waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen übergezogen. Einer der Täter führte einen Rucksack mit sich.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2710-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Einbrecher steigen über Hausdach ein,

Bad Homburg v. d. Höhe, Philosophenweg

Samstag, 19.10.2024, 00:45 Uhr

Mutmaßlich mehrere Täter kletterten Freitagnacht auf das Dach eines Einfamilienhauses in Bad Homburg. Dort öffneten sie mittels eines unbekannten Werkzeuges das Dach und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. In dem Haus durchbrachen die Täter eine Wand und durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Hierbei lösten die Täter in der Folge die Alarmanlage aus und flüchteten anschließend unerkannt über das Dach vom Tatort.

Ob Gegenstände entwendet wurden und die Höhe des am Objekt entstandenen Sachschadens ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt.

3. PKW-Anhänger entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Grünen Weg

Mittwoch, 16.10.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 19.10.2024, 19:30 Uhr

Durch den Geschädigten wurde sein silberfarbener PKW-Anhänger der Marke "ASSEMS" auf einem Parkstreifen Am Grünen Weg in Bad Homburg abgestellt und mittels eines Anhänger-Kastenschlosses abgeschlossen. Im Tatzeitraum begaben sich unbekannte Täter zu dem Anhänger, öffneten das Schloss auf unbekannte Art und Weise und flüchteten anschließend unerkannt mit Anhänger und Schloss vom Tatort.

Der entwendete Anhänger hatte einen Gesamtwert von ca. 2.000 EUR.

4. Einbrecher klettern auf Balkon,

Steinbach (Taunus), Obergasse

Samstag, 19.10.2024 zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr

Im Verlaufe des Samstagvormittags kletterten ein oder mehrere unbekannte Täter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Steinbacher Obergasse. Dort wurde im ersten Obergeschoss ein Rollladen hochgeschoben und die dahinter liegende Terassentür durch gewaltsame Aufbruchsversuche beschädigt. Nachdem dies augenscheinlich nicht gelang, flüchteten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

5. Trickdiebe bestehlen 82-Jährige,

Oberursel, Parkhaus am Epinayplatz

Samstag, 19.10.2024 12:20 Uhr bis Samstag, 19.10.2024 13:00 Uhr

Am Samstagmittag passierte die 82-jährige Geschädigte den Treppenaufgang des Parkhauses am Epinayplatz. Hier begegnete sie an der Tür drei Frauen; eine der Frauen hielt der Geschädigten die Tür auf. Die zwei anderen Frauen drängten sich gemeinsam mit der Geschädigten durch die Tür. Eine der beiden Frauen entwendete mutmaßlich hierbei den Geldbeutel aus der Handtasche der Geschädigten. Anschließend verließen die Frauen das Parkhaus in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte beschrieb die Täterinnen wie folgt:

- drei weibliche Personen - ca. 1,60m groß - mittleres Alter - unauffällige Kleidung - südosteuropäisches Erscheinungsbild - eine Person mit dunklen, langen, lockigen Haaren

6. Hoher Sachschaden durch Unfallflüchtigen verursacht,

Oberursel, An der Bleiche

Freitag, 18.10.2024 12:00 Uhr bis Samstag, 19.10.2024 07:30 Uhr

Im Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße an der Bleiche in Oberursel. Aus bislang unbekannten Gründen prallte er hierbei gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Dieses wurde hierdurch auf den Gehweg geschoben, wodurch ein Reifen platzte.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 EUR.

7. Versuchter Einbruch in Gewerbeobjekt,

Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße

Sonntag, 20.10.2024, 00:37 Uhr

Zur Tatzeit, kam es in der Robert-Bosch-Straße in Neu-Anspach zu einem versuchten Einbruch in ein gewerbliches Objekt. Hierbei wurde durch den oder die unbekannten Täter versucht Fenster auf der Vorder- und Rückseite aufzuhebeln, was jedoch misslang. Aus diesem Grund wurde wohl der Glaseinsatz einer Nebeneingangstür zerstört, wodurch dann jedoch die Alarmanlage auslöste und der oder die Täter unerkannt vom Tatort flüchteten. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, der Sachschaden am Objekt wird auf 2.000 EUR geschätzt.

8. Einbruch in Reihenhaus,

Wehrheim, Reichenberger Straße

Freitag, 18.10.2024, 07:30 bis 16:00 Uhr

Im Tatzeitraum kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Reichenberger Straße in Wehrheim. Durch den oder die unbekannten Täter wurde hier die Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

9. PKW zerkratzt,

Schmitten im Taunus, Camberger Straße

Montag, 14.10.2024, 17:50 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 14:30 Uhr

Im Tatzeitraum wurde auf einem Parkplatz in der Camberger Straße in Schmitten im Taunus ein grauer VW Passat mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten mittels eines spitzen Gegenstandes beide Türen auf der Fahrerseite eines grauen VW Passat.

Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

10. Betrunkene Fahrzeugführerin fährt sich fest,

L3063 zwischen Heinzenberg und der L3025 Samstag, 19.10.2024, 00:40 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Alleinunfall auf der L3063 zwischen Heinzenberg und der L3025. Eine 66 Jahre alte Frau aus Aarbergen kam beim Einbiegen auf die L3063 mit ihrem PKW Citroen von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf der dortigen Wiese fest. Hierbei wurde die vordere Stoßstange abgerissen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin festgestellt. Sie musste die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Der Schaden am PKW wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell