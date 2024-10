PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Freilaufende Pferde nach Sachbeschädigung +++ Einbruch in Imbiss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Freilaufende Pferde nach Sachbeschädigung, Schmitten, Dorfweil, Weihergrundstraße, Mittwoch, 16.10.2024, 7 Uhr bis 8.35 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwochmorgen in Schmitten den Elektrozaun einer Koppel beschädigt, woraufhin die darauf befindlichen Pferde entlaufen konnten. Die Koppel befindet sich außerhalb des Ortsteils Dorfweil an der Weihergrundstraße. Zwischen 7 Uhr und 8.35 Uhr durchtrennten die Täter eine Elektrolitze des Zauns. Dadurch gelangten die auf der Koppel befindlichen Pferde ins Freie. Sie konnten jedoch auf einer nahegelegenen Wiese wieder eingefangen und auf ihren angestammten Platz zurückgeführt werden. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Einbruch in Imbiss,

Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße, Dienstag, 15.10.2024, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2024, 10 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Imbiss in Bad Homburg eingebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 10 Uhr begaben sich die Täter in die Ober-Eschbacher Straße. Dort hebelten sie die Eingangstür des Schnellrestaurants auf und durchsuchten den Innenraum. Sie fanden jedoch nichts von Wert und flüchteten ohne Beute. Der Schaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie in der Nacht Verdächtiges bemerkt haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinwiese unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell