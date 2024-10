PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet +++ Unbekannte wüten auf Spielplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet, Bundesstraße 456, bei Bad Homburg, Dienstag, 15.10.2024, 14.57 Uhr bis 15.11 Uhr

(da)Innerhalb weniger Minuten haben Unbekannte am Dienstag eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Zwischen 14.57 Uhr und 15.11 Uhr parkte ein schwarzer VW ID.4 auf einem Waldweg an der Bundesstraße 456 zwischen Bad Homburg und der Saalburg. Innerhalb weniger Minuten näherte sich ein unbekannter Täter dem VW, schlug die Scheibe an der Beifahrerseite ein und entwendete die darin befindliche Handtasche samt Portemonnaie. Die Polizei sucht nun mögliche Zeuginnen und Zeugen, die gegen 15 Uhr im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Unbekannte wüten auf Spielplatz,

Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring, angezeigt am Dienstag, 15.10.2024, 14 Uhr

(da)Am Dienstagmittag meldete eine Zeugin Farbschmierereien auf einem Spielplatz in Bad Homburg. Unbekannte hatten auf dem Gelände am Graf-Stauffenberg-Ring ihr Unwesen getrieben und mehrere Spielgeräte mit weißer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Da der genaue Tatzeitraum sowie die verantwortlichen Täter noch nicht bekannt sind, wendet sich die Polizeistation Bad Homburg an die Bevölkerung. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell