POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Falsche Kennzeichen am Verursacher-Fahrzeug

Delmenhorst (ots) - Ein junger Motorradfahrer hat sich am Montag, 23. September 2024, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige aus Goldenstedt war auf der Sannumer Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. In der Linkskurve vor dem dortigen Bahnübergang kam er nach rechts von der Fahrbahn ...

