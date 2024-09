Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurde am Montag, 23. September 2024, gegen 15:00 Uhr, ein Ladendieb in Ganderkesee ertappt. Nach einer kurzen Flucht wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Mitarbeiter des Einkaufsmarktes in der Grüppenbührener Straße beobachteten den Mann, der sich mit einem - mit hochwertigen Elektronikartikeln und Alkoholika beladenen - Einkaufswagen dem Ausgang näherte und den Markt durch den eigentlichen Eingang verließ. Als er merkte, dass ihm Mitarbeiter folgten, setzte er ohne Diebesgut zur Flucht an. Unter Nutzung des Parkdecks lief er in Richtung Bahnhof und weiter in Richtung Raiffeisenstraße. Bevor er hier von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gestellt und vorläufig festgenommen wurde, bedrohte der Mann einen ihm folgenden Mitarbeiter.

Es besteht der Verdacht, dass der 49-jährige Bremer gewerbsmäßig Diebstähle begeht, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein entsprechendes Verfahren ist von der Polizei eingeleitet worden. Das Diebesgut, das einen Wert von über 1.000 Euro hatte, verblieb im Markt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell