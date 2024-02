Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht beschädigtes Fahrzeug

Sundern (ots)

Das Verkehrskommissariat in Arnsberg hat Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall in Sundern aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Donnerstag, 08.02.2024 kurz nach 22:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Silmecke zu einem Verkehrsunfall. Eine 41jährige Frau aus Balve wollte demnach aus einer Parklücke fahren und beschädigte dabei vermutlich einen anderen Pkw. Hierbei soll es sich höchstwahrscheinlich um einen roten VW Polo handeln. Der Schaden dürfte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im vorderen rechten Fahrzeugbereich vorzufinden sein. Der oder die Geschädigte sowie andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

