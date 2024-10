PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Auseinandersetzung hinter Gittern +++ Motocross gestohlen +++ Fahrrad aus Kellerraum entwendet +++ Windschutzscheibe eingeschlagen +++ Grundschule verschandelt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Auseinandersetzung hinter Gittern, Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße, Montag, 14.10.2024, 21.40 Uhr

(da)Am Montag kam es in Ober-Eschbach zu einer Auseinandersetzung, die für einen der Beteiligten hinter Gittern endete. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 45-Jähriger gegen 21.40 Uhr auf der Ober-Eschbacher Straße unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Der offenbar stark alkoholisierte Mann zeigte sich schnell aggressiv, bedrohte den 45-Jährigen und versuchte, ihm sein Handy zu entreißen. Hinzukommende Passanten konnten die Situation beruhigen und die Polizei verständigen. Als die Streife eintraf, stellte sie fest, dass gegen den 31-jährigen Angreifer ein offener Haftbefehl vorlag. Und nicht nur das: Er hatte auch noch knapp 75 Gramm Haschisch bei sich. So ging es für ihn zur Polizeistation Bad Homburg, wo ein Arzt eine Blutentnahme für die nun eingeleiteten Strafverfahren durchführte. Anschließend wurde er aufgrund des offenen Haftbefehls der zuständigen Justizvollzugsanstalt überstellt.

2. Motocross gestohlen,

Friedrichsdorf, Mirabellenweg, Sonntag, 13.10.2024, 18 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 7.15 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Friedrichsdorf eine Motorcross-Maschine gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 7.15 Uhr drangen die Diebe unbemerkt in eine Tiefgarage im Mirabellenweg ein. Dort war eine orangefarbene KTM 250mSX-F im Wert von rund 15.000 Euro abgestellt. Wie die Diebe die Maschine abtransportierten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Kellerraum entwendet,

Bad Homburg, Frölingstraße, Samstag, 12.10.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 18:00 Uhr

(Reu)Aus einem Kellerraum in der Frölingstraße in Bad Homburg wurde in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr von Unbekannten ein schwarzes Fahrrad im Wert von ca. 2000 Euro der Marke Cube entwendet. Der oder die Täter überwanden dazu ein Kettenschloss, mit dem das hochwertige Fahrrad gesichert war. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06172-120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

4. Windschutzscheibe eingeschlagen,

Wehrheim, Köpperner Straße, Freitag, 11.10.2024, 14 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 7 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Wehrheim die Frontscheibe eines Autos eingeschlagen. Der betroffene Renault Kangoo stand zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Köpperner Straße. In dieser Zeit beschädigten die Täter die Frontscheibe, sodass diese großflächige Risse aufwies. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer den Vorfall beobachtet hat oder in anderer Weise zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 mit der Polizeistation Usingen in Verbindung zu setzen.

5. Grundschule verunstaltet,

Weilrod, Riedelbach, Talaue, Freitag, 11.10.2024, 17 Uhr bis Montag, 14.10.2024, 15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende eine Schule in Weilrod-Riedelbach verunstaltet. Zwischen Freitag- und Montagnachmittag betraten die Täter unbefugt das Gelände in der Straße "Talaue". Dort besprühten sie mehrere Hausfassaden und Fenster mit Farbe. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell