PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Jugendliche rauben Jacke und schlagen mit Schlagstock zu +++ Auto entwendet +++ Vandalen beschädigen Toilettencontainer +++ Zwei Räder aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Jugendliche rauben Jacke und schlagen mit Schlagstock zu, Bad Homburg, Gonzenheim, Am Bahnhof, Sonntag, 13.10.2024, 17.30 Uhr

(da)Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag in Bad Homburg einen Jungen überfallen und ihm die Jacke abgenommen. Der 14-Jährige hielt sich gegen 17.30 Uhr am Busbahnhof auf, als er von einer sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde. Diese hatten es auf seine Jacke abgesehen. Einer der Jugendlichen soll den Jungen daraufhin gepackt und durch den Bahnhof in das Obergeschoss eines angrenzenden Parkhauses gezerrt haben. Dort habe einer einen Schlagstock gezückt und mehrfach auf den Jungen eingeschlagen. Zwei weitere hätten ebenfalls auf ihn eingeprügelt, während die drei übrigen das Geschehen filmten. Schließlich seien sie mit der Jacke im Wert von 280 Euro an in Richtung Bahngleise geflüchtet. Der Angegriffene meldete sich kurze Zeit nach dem Vorfall mit seinem Vater bei der Polizei. Einer der drei Täter, ein ebenfalls 14-Jähriger aus Bad Homburg, konnte inzwischen ermittelt werden. Auch das Raubgut sowie der Schlagstock wurden sichergestellt. Nach den anderen fünf Tätern wird noch gefahndet. Alle waren männlich, zwischen 16 und 17 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zwei von ihnen wurden als osteuropäisch aussehend beschrieben. Einer hatte braune kurze Haare und einen braunen Vollbart. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Fellkapuze und schwarze Turnschuhe. Der andere war schlank und trug einen blonden Boxer-Schnitt. Er war komplett schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Auto entwendet,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Jahnstraße, Dienstag, 01.10.2024, bis Samstag, 12.10.2024

(da)Im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach haben Diebe in den vergangenen Tagen ein Auto gestohlen. Dabei hatten die Täter leichtes Spiel. Seit dem 1. Oktober parkte ein grauer VW Golf in der Jahnstraße in Höhe der Hausnummer 22. Als der Besitzer am Samstagnachmittag zu seinem Auto zurückkehren wollte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Diebe leichtes Spiel. Denn der Besitzer hatte vermutlich den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Golf im Wert von rund 3.000 Euro, an dem zuletzt die Kennzeichen "F-SM 5011" angebracht waren. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Vandalen beschädigen Toilettencontainer, Bad Homburg, Dornholzhausen, Buschwiesen, Samstag, 12.10.2024, 18 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 9 Uhr

(da)Vandalen haben am Wochenende eine Toilettenanlage im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen beschädigt. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drangen die Täter in den Container an den Buschwiesen ein und verunstalteten mehrere Kabinen, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Diese nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Zwei Räder aus Garage gestohlen,

Oberursel, Zum Flemig, Freitag, 11.10.2024, 19 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 8.30 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende haben Fahrraddiebe in Oberursel zugeschlagen. In der Straße "Zum Flemig" brachen sie zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 8.30 Uhr eine Garage auf und erbeuteten zwei E-Bikes im Wert von rund 6.400 Euro. Wie die Diebe die mit mehreren Schlössern gesicherten Räder abtransportierten, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

