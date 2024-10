PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Schneidhain +++ Schaufensterscheibe eingeworfen +++ Multivan rundum zerkratzt +++ Unbekannte zerkratzen Mazda +++ Fußgängerin nach Unfall angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Schneidhain,

Königstein, Schneidhain, Rotkehlchenweg, Freitag, 04.10.2024, 12 Uhr bis Donnerstag, 10.10.2024, 11.45 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus im Königsteiner Stadtteil Schneidhain eingebrochen. Zwischen Freitag (04.10.2024) und diesem Donnerstag suchten die Täter das Anwesen im Rotkehlchenweg auf. Hier hebelten sie ein Fenster auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten einschließlich der Garage. Schließlich flüchteten sie mit Bargeld, Kleidung und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Schaufensterscheibe eingeworfen,

Bad Homburg, Louisenstraße, Freitag, 11.10.2024, 3 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in Bad Homburg eingeschlagen. Gegen 3 Uhr wurde der Schaden an der Scheibe eines Telekommunikationsladens in der Louisenstraße bemerkt. Die Täter hatten zuvor einen Pflasterstein genommen und gegen die Glasfront geworfen. Die Scheibe blieb teilweise intakt, sodass niemand unbefugt in die Verkaufsräume gelangen konnte. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Multivan rundum zerkratzt,

Neu-Anspach, Taunusstraße, Sonntag, 06.10.2024, 23 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 11 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Neu-Anspach ein Auto zerkratzt. Der weißgrüne VW Multivan parkte seit Sonntag, 23 Uhr, in Höhe der Taunusstraße 62. Am Montag gegen 11 Uhr mussten die Besitzer feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug rundum zerkratzt hatten. Der dadurch verursachte Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Unbekannte zerkratzen Mazda,

Oberursel, Dornbachstraße, Sonntag, 06.10.2024, 3 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 19 Uhr

(da)Bereits am vergangenen Sonntag zerkratzten Unbekannte ein Auto in Oberursel. Der schwarze Mazda 3 war tagsüber in der Dornbachstraße geparkt. Zwischen 3 Uhr und 19 Uhr verursachten Unbekannte mutwillig einen Schaden an dem Auto. Dieser beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeistation Oberursel ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Fußgängerin nach Unfall angefahren,

Oberursel, Nassauer Straße, Donnerstag, 10.10.2024, 13.50 Uhr

(da)Eine 83-jährige Frau hat am Donnerstagmittag in Oberursel zunächst einen Verkehrsunfall verursacht, dann eine Fußgängerin angefahren und ist schließlich an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Die Frau war gegen 13.50 Uhr mit einem grauen Mercedes auf der Nassauer Straße von den "Drei Hasen" kommend in Richtung Oberurseler Bahnhof unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Hans-Thoma-Straße musste ein vor ihr fahrender brauner VW Golf verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah die 83-Jährige und fuhr auf das Heck des Golf auf. Anschließend setzte die Dame ihren Mercedes zurück und fuhr laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf den rechts von ihr befindlichen Gehweg. Dort erfasste sie eine 52-jährige Fußgängerin. Kurz darauf kam der Wagen an einer Hauswand zum Stehen. Durch die verschiedenen Unfälle entstand an beiden Autos sowie an der Mauer ein Schaden von rund 9.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Dessen Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Die Fußgängerin musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, ebenso die Beifahrerin des VW Golf.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell