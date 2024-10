PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In WhatsApp-Falle getappt +++ Motorhaube mit Flüssigkeit übergossen +++ Fahrräder aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In WhatsApp-Falle getappt,

Oberursel, Dienstag, 08.10.2024

(da)Am Dienstag ist ein Mann aus Oberursel in die WhatsApp-Falle getappt. Der 59-Jährige erhielt eine WhatsApp-Nachricht seiner vermeintlichen Tochter mit der Bitte, zwei Rechnungen zu begleichen. In bester Absicht tätigte der Mann daraufhin zwei Echtzeitüberweisungen in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Erst später stellte er fest, dass sich seine Tochter nie bei ihm gemeldet hatte und er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

2. Motorhaube mit Flüssigkeit übergossen, Glashütten, Schloßborn, Langstraße, Montag, 07.10.2024, 7 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 13.45 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Glashütten ein Auto mit einer Flüssigkeit beschädigt. Zwischen Montagmorgen, 7 Uhr, und Dienstagmittag, 13.45 Uhr, parkte ein schwarzer Opel Astra am Fahrbahnrand der Langstraße im Ortsteil Schloßborn. In dieser Zeit verteilten die Täter eine bislang unbekannte Flüssigkeit auf der Motorhaube, sodass ein Schaden in dreistelliger Höhe entstand. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Bad Homburg, Frölingstraße, Montag, 07.10.2024, 10 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 22.30 Uhr

(da)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte Fahrräder aus einer Garage in Bad Homburg gestohlen. Dazu öffneten die Täter gewaltsam die Garage in der Frölingstraße und gelangten so an die darin gelagerten Fahrräder im Gesamtwert von rund 6.000 Euro. Wie die Täter die Fahrräder abtransportierten, ist noch unklar. Dies ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeistation Bad Homburg, die Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegennimmt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell