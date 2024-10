PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizist angegriffen und verletzt +++ Auf am Boden liegenden Mann eingetreten +++ Einbrecher in gleich zwei Wohnungen +++ Mehrere Verletzte nach Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizist angegriffen und verletzt,

Usingen, Bahnhofstraße, Sonntag, 06.10.2024, 18.15 Uhr

(da)Ein Mann hat am Sonntag in Usingen einen Polizeibeamten angegriffen und verletzt. Gegen 18.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße gerufen, weil sich dort ein Mann unberechtigt in einer Wohnung aufhalten sollte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen und sich gegenüber dem 24-Jährigen zu erkennen gaben, flüchtete dieser zunächst zu Fuß. Als die Einsatzkräfte den Flüchtenden einholten, schlug dieser einem Beamten in das Gesicht. Seiner Flucht half diese körperliche Gewalt wenig. Er wurde vor Ort festgenommen und zur Polizeistation Usingen gebracht, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Da er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, entnahm ihm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe. Er muss sich nun unter anderem in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst nach dem Angriff fortsetzen.

2. Auf am Boden liegenden Mann eingetreten, Friedrichsdorf, Im Hahnereck, Sonntag, 06.10.2024, 10.30 Uhr

(da)Am Sonntagvormittag kam es in Friedrichsdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 10.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei in den Stadtteil Köppern. Dort würde ein Unbekannter mehrfach auf einen am Boden liegenden Mann eintreten. Noch bevor die Einsatzkräfte am Tatort in der Straße "Im Hahnereck" eintrafen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Friedberger Straße. Die Sachverhaltsaufnahme vor Ort gestaltete sich zunächst schwierig, da das Opfer erheblich alkoholisiert war. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus, aus dem er noch am selben Tag entlassen werden konnte. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben, der mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet war. Die Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Einbrecher in gleich zwei Wohnungen,

Bad Homburg, Am Elisabethenbrunnen, Samstag, 05.10.2024, 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr

(da)Einbrecher sind am Samstag in zwei Wohnungen in Bad Homburg eingedrungen. Zwischen 18.45 Uhr und 21.45 Uhr suchten die Diebe ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Elisabethenbrunnen" auf. Dort hebelten sie die Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss und einer Wohnung im Obergeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Sie werden von der Kriminalpolizei geführt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Vergeblicher Einbruchsversuch,

Königstein, Am Wiesenhang, Samstag, 05.10.2024, 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr

(da)Am Samstag scheiterten Einbrecher an einem Einfamilienhaus im Königsteiner Stadtteil Falkenstein. Gegen 20.15 Uhr stellten die Bewohner des Hauses in der Straße "Am Wiesenhang" frische Hebelmarken an der Haustür fest. Die Einbrecher waren jedoch nicht in die Wohnräume gelangt und unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Der Einbruchsversuch dürfte nicht länger als eine Stunde zurückliegen. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Haus mit Farbe beschmiert,

Oberursel, An der Kreuzwiese, Montag, 30.09.2024 bis Dienstag, 01.10.2024

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Wohnhaus im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen beschmiert. Zwischen Montag, 30.09.2024, und Dienstag, 01.10.2024, verunreinigten die Vandalen die Fassade eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Kreuzwiese" mit weißer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Ein politisches Motiv kann nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

6. Mehrere Verletzte nach Unfall,

Bad Homburg, Zeppelinstraße, Freitag, 04.10.2024, 12.20 Uhr

(da)Am Freitag ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau mit einem grauen Audi von den Hochtaunuskliniken kommend in Richtung der Abfahrt "Am Römischen Hof". In Höhe dieser Abfahrt geriet die 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden blauen Mercedes sowie einem dahinter fahrenden schwarzen Seat. Alle Insassen der drei Fahrzeuge mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Beifahrerin im Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, wobei bei dem Volvo und dem Mercedes von einem Totalschaden auszugehen ist. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 48.000 Euro.

