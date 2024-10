PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Festnahme nach Tötungsdelikt in Bad Homburg v. d. Höhe, Bad Homburg v. d. Höhe, Freitag, 04.10.2024

(da)Nach einem Tötungsdelikt in Bad Homburg am 28.09.2024 wurde am Donnerstag ein 40-jähriger Mann festgenommen. Bereits am 29. September berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei von dem Tötungsdelikt in der Louisenstraße. Im Verlauf der weitergehenden Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Mann aus Bad Homburg. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde am Donnerstag Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zum jetzigen Zeitpunkt können weder Staatsanwaltschaft noch Polizei weitere Auskünfte zu den Hintergründen der Tat geben.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell