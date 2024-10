POL-HG: Bargeld bei Einbruch gestohlen +++ Betrügerische Handwerkerkolonne unterwegs +++ Leichtverletzter nach Unfall

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bargeld bei Einbruch gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Am Rabenstein, Montag, 30.09.2024, 9.30 Uhr bis 21.20 Uhr

(da)Im Laufe des Montags sind unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 21.20 Uhr gelangten die Einbrecher auf das Grundstück in der Straße "Am Rabenstein" und hebelten dort die Terrassentür auf. So gelangten sie ins Innere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Dabei stießen sie auf Bargeld, mit dem sie unerkannt entkamen. Gegen 20 Uhr traf es ein weiteres Haus im Rotlaufweg. Hier drangen die Einbrecher über eine Kellertür in die Innenräume ein, entwendeten aber letztlich nichts. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen 25 bis 40 Jahre alten Mann. Er war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit einer Winterjacke, Mütze und einem Schal, den er über den Mund gezogen hatte, bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den beschriebenen Mann beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

2. Betrügerische Handwerkerkolonne unterwegs, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße, Montag, 30.09.2024, 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr

(da)Eine betrügerische Handwerkerkolonne war am Montag im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach unterwegs. Gegen 11.30 Uhr klingelten die Handwerker bei der Bewohnerin eines Hauses in der Kalbacher Straße. Sie boten ihr an, das Dach ihres Carports zu einem Festpreis zu reparieren. Als die Arbeiten bereits im Gange waren, verlangten die Handwerker plötzlich 1.000 Euro mehr als veranschlagt und bestanden auf sofortige Bargeldzahlung. Dazu setzten sie ihr Opfer fortwährend unter Druck und fuhren mit ihr zum nächsten Geldautomaten, wo sie die geforderte Summe abhob und den Männern übergab. Diese brachen kurz darauf ihre Arbeit ab und hinterließen eine Baustelle, auf der sie mehr Schaden anrichteten, als sie reparierten. Bei dem Anführer der Handwerkertruppe handelte es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann. Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und leicht korpulent. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Seine beiden Begleiter waren 30 bis 33 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie hatten dunkle Haare und eine schlanke Figur. Alle sprachen miteinander in einer osteuropäischen Sprache, die die Bewohnerin nicht zuordnen konnte. Nach der Tat flüchteten sie mit einem dunkelblauen Mercedes Kastenwagen älteren Baujahres. Die Polizei rät: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen!

3. Leichtverletzter nach Unfall,

Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Montag, 30.09.2024, bis 11.25 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich in Neu-Anspach ein Unfall mit einem Leichtverletzten. Gegen 11.25 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit einem Dacia die Theodor-Heuss-Straße von der Adolf-Reichwein-Straße kommend in Richtung Landesstraße 3270. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20-Jährige mit einem Honda die L 3270 in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Auf Höhe der Einmündung "Auf dem Burgflecken" wollte der Dacia-Fahrer nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Honda und stieß mit diesem zusammen. Die dortige Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt für beide Parteien Grün, der Honda hatte jedoch Vorfahrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

