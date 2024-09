PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter schlägt 14-Jährigen +++ Fahrzeugdiebe schlagen zu +++ Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Diebstahl aus Tiefgarage +++ Exhibitionist festgenommen +++ Pedelec-Diebstahl aus Tiefgarage

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannter schlägt 14-Jährigen,

Bad Homburg, Hessenring, Sonntag, 29.09.2024, 17 Uhr

(da)Ein Unbekannter soll am Sonntagnachmittag in Bad Homburg einen 14-jährigen Jungen geschlagen haben. Gegen 17 Uhr sei der unbekannte Mann dem Jungen sowie einem gleichaltrigen Freund auf dem Fahrrad hinterhergefahren. Im Hessenring sei er dann auf den 14-Jährigen zugekommen und habe ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Mann in Richtung Rathausplatz geflüchtet. Bei dem Täter handelt es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine breite Statur und eine Glatze. Er war mit einer Lederjacke, einer grau-schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet. Sein Fahrrad war blau-orange. Die genauen Tatumstände sind noch unklar. Der Vorfall sei jedoch von mehreren Personen beobachtet worden, die sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hätten. Die Polizeistation Bad Homburg bittet daher diese sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Fahrzeugdiebe schlagen zu,

Usingen, Ernst-Georg-Steinmetz-Straße Montag, 30.09.2024, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten in Usingen durch Überwinden der Keyless-Go-Funktion einen Audi Q7. In den frühen Morgenstunden gelang es am Montag bislang unbekannten Tätern einen grauen Audi zu entwenden. Das graue Fahrzeug des Modells Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-PY 2512" stand in der Ernst-Georg-Steinmetz-Straße. Vermutlich mittels eines sogenannten Funkwellenverlängerers gelang es den Tätern, die Keyless-Go-Funktion des Fahrzeugs zu überwinden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert des Audis wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein Funkwellenverlängerer ermöglicht es Tätern die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Die Kriminalpolizei bittet im vorliegenden Fall um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

3. Wohnungseinbruchdiebstahl,

Bad Homburg-Gonzenheim, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 29.09.2024, 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(jh)Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Wohnung im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim Stehlgut erbeutet. Am Sonntagabend nutzten Einbrecher die Abwesenheit des Bewohners eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Friedrich-Promenade aus. Die Täter hatten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten unter anderem Schmuck.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (0617) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl aus Tiefgarage,

Bad Homburg, Louisenstraße, Donnerstag, 15.08.2024 bis Freitag, 27.09.2024, 15:30 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten ein Motorrad aus einer Tiefgarage in Bad Homburg. In der Zeit zwischen dem 15.08.2024 und dem 27.09.2024 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Tiefgarage in der Louisenstraße. Dort war das schwarze Motorrad des Geschädigten vom Typ Yamaha VMX 1200 K mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-ML 740" geparkt. Die unbekannten Täter entwendeten das Motorrad und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (0617) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Exhibitionist festgenommen,

Oberursel, Homburger Landstraße, Freitag, 27.09.2024, circa 22:00 Uhr

(jh)Die Polizei konnte am Freitagabend in Oberursel einen Mann festnehmen, welcher sich zuvor vor zwei Frauen entblößt hatte. Am Freitagabend betrat ein 34-jähriger, mutmaßlich alkoholisierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Homburger Landstraße. Hier entblößte sich der Mann vor den beiden anwesenden Frauen. Als er den Verkaufsraum kurzzeitig verließ, gelang es den beiden Frauen die Türen zu verschließen. Herbeigeeilte Polizeikräfte konnten den Mann noch am Tatort feststellen und kontrollieren. Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

6. Pedelec-Diebstahl aus Tiefgarage,

Bad Homburg-Gonzenheim, Feldstraße, 02.09.2024 bis 28.09.2024, 17:45 Uhr

(jh)Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Wochen Zugang zu einer Tiefgarage in Bad Homburg-Gonzenheim und entwendeten dort ein mit einem Fahrradschloss gesichertes Pedelec. Die Besitzerin stellte am 28.09.2024 das Fehlen des E-Bikes fest. Das Pedelec der Marke Cube stand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße und war dort mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Täter verschafften sich Zugang zur Tiefgarage und entwendeten das Fahrrad samt Fahrradschloss. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Wert des Pedelecs wird mit rund 4.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Verletzter, Oberursel, Frankfurter Landstraße/Ludwig-Erhard-Straße, Freitag, 27.09.2024, 15:55 Uhr

(jh)Ein fehlerhafter Abbiegevorgang führte am Freitagnachmittag in Oberursel zu einem Unfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person. Die 72-jährige Fahrerin eines weißen Hyundai befuhr die Frankfurter Landstraße in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ihr entgegen kam die 41-jährige Fahrerin eines braunen VW. An der Kreuzung Frankfurter Landstraße/Ludwig-Erhard-Straße beabsichtigte die Fahrerin des VW nach links in die Ludwig-Erhard-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich die bevorrechtigte Fahrerin des Hyundai. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Hyundai wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell