POL-HG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Straftaten Einbruch in Einfamilienhaus Tatort: 61352 Bad Homburg v.d.H., Homburger Straße Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 00:05 Uhr In der Nacht des 28.09.2024, kam es in der Homburger Straße zu einem gewaltsamen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zunächst versuchten die unbekannten Täter über den Balkon im Obergeschoss in das Haus zu ...

