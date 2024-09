PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch+++Sachbeschädigung+++Täter flüchtig+++Personenschaden+++Alkohol

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d.H., Homburger Straße Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 00:05 Uhr

In der Nacht des 28.09.2024, kam es in der Homburger Straße zu einem gewaltsamen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zunächst versuchten die unbekannten Täter über den Balkon im Obergeschoss in das Haus zu gelangen. Als dies missglückte, warfen sie im Erdgeschoss eine Terrassentür ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Täter konnten sich unerkannt vom Tatort entfernen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 61350 Bad Homburg v.d.H., Königsteiner Straße Tatzeit: Freitag, 27.09.2024, 11:00 - 17:30 Uhr

Zum Tatzeitpunkt kam es in der Königsteiner Straße in Bad Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Eine bislang unbekannte Person beschädigte das geparkte Fahrzeug. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi A7. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Geldbörse

Tatort: 61440 Oberursel, Hohemarkstraße 67 - 69 Tatzeit: Samstag, 28.09.2024, 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Der unbekannte Täter entwendete im Tatzeitraum im Lebensmittelmarkt LIDL die Geldbörse der Geschädigten aus ihrer mitgeführten Einkaufstasche. Der Täter wird als männlich, ca. 180 cm groß und ca. 45-50 Jahre alt beschrieben. Nach dem Diebstahl konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Oberursel, Tel.: 06171/6240-0, in Verbindung zu setzen.

Kühlergrill von RS6 entwendet

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Graf-Stolberg-Straße 25 Tatzeit: Donnerstag, 26.09.2024, 23:30 - Freitag 27.09.2024, 07:55 Uhr

Beim Ausparken ihres PKW vom eigenen Grundstück bemerkte die Nutzerin ihres Audi RS6, dass die vorderen Parksensoren ihres PKW nicht in gewohnter Manier ihren Dienst verrichteten. Beim Betrachten der Fahrzeugfront musste dann festgestellt werden, dass der Kühlergrill des PKW komplettentwendet wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Köngistein, Tel.: 06174/92660, in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Einfluss von Alkohol Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Hardtgrundweg Unfallzeit: 28.09.2024, 18:27 Uhr

Ein 79-jähriger Königsteiner verursachte einen Verkehrsunfall mit möglichem Personenschaden in Folge des Einflusses von Alkohol. Beim Einfahren in die Hofeinfahrt des Verursachers kam es zum vermeintlichen Zusammenstoß mit einem 64-jährigen Königsteiner, welcher fußläufig zugegen war und sich leicht am Knie verletzt haben soll. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer bestätigte den Einfluss von Alkohol. Der Verursacher wurde nach Abschluss der erforderlichen Folgemaßnahmen von der Polizeistation entlassen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Köngistein, Tel.: 06174/92660, in Verbindung zu setzen.

Es kam zu keinen presserelevanten Ereignissen im Bereich der Polizeistation Usingen.

