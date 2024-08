Polizei Mettmann

POL-ME: 84-jährige Pedelec-Fahrerin tödlich verunfallt - Hilden - 2408031

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 8. August 2024, kam es in Hilden zu einem tragischen Unfall, in dessen Folge eine 84-Jährige mit ihrem Pedelec von einem Lkw erfasst und so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:05 Uhr befuhr eine 84-jährige Pedelec-Fahrerin, gemeinsam mit einer 76-jährigen Pedelec-Fahrerin; den Radweg entlang der Straße Nordring in Richtung Westring. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Gerresheimer Straße hatten beide Frauen die Absicht, die Gerresheimer Straße in Richtung Westring zu queren.

Nach eigenen Angaben nutzte die voranfahrende 76-jährige Pedelec-Fahrerin hierzu die Fußgängerfurt über die Rechtsabbiegerspur zur Gerresheimer Straße, obwohl die dortige Ampel Rotlicht zeigte. Als die 84-jährige Haanerin ihr - trotz Rotlicht - folgte, missachtete sie hierbei den vorfahrtberechtigten Lkw eines 47-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt von der Straße Nordring über die Rechtsabbiegerspur auf die Gerresheimer Straße in Richtung Düsseldorf abbiegen wollte.

Der 47-Jährige erfasste mit seinem Lkw das Pedelec, so dass die 84-Jährige stürzte und so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Seniorin feststellen.

Die 76-Jährige sowie der Fahrer des Lkw wurden durch einen hinzugerufenen Seelsorger betreut.

Zur Klärung des Unfallhergangs führte ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Wuppertal die Spurensuche und -sicherung an der für mehrere Stunden vollständig gesperrten Unfallörtlichkeit durch.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell