POL-K: 240412-4-K Räubertrio überfällt Tankstelle - Tatverdächtiger Jugendlicher gestellt

Am Freitag (12. April) gegen 14.30 Uhr sollen drei maskierte Räuber eine Tankstelle an der Aachener Straße in Köln-Lindenthal überfallen haben. Einer der Angreifer soll den Angestellten (23) mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert haben. Mit ihrer Beute flüchteten die Verdächtigen laut Zeugenangaben vom Tankstellengelände - einer zu Fuß, die beiden Mittäter mit einem E-Scooter. Fahndende Einsatzkräfte nahmen nach Zeugenhinweisen einen 17 Jahre alten Verdächtigen in einem Hinterhof fest und stellten bei ihm Tatbeute sicher. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den Jugendlichen und seine noch flüchtigen Mittäter aufgenommen. (cg/sb)

