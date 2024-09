Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Polizei geht Hinweisen nach

Bergneustadt (ots)

Aktuell kursieren in den sozialen Netzwerken wieder viele Warnmeldungen, die sich auf einen Fall von verdächtigem Ansprechen eines Kindes in Bergneustadt am 18. September beziehen.

Die oberbergische Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet ausdrücklich darum, keine Panik zu verbreiten. Grundsätzlich geht die Polizei solchen Hinweisen immer mit größter Sorgfalt nach.

Was ist passiert? Nach unserem Kenntnisstand ist am Mittwoch (18. September), gegen 13:10 Uhr ein dreizehnjähriges Mädchen auf der Buchenstraße in Bergneustadt von einem Unbekannten aus einem Auto heraus angesprochen worden. Nach eigenen Angaben wollte der Unbekannte sie dazu bewegen, in sein Auto zu steigen und griff nach ihrem Arm. Die Dreizehnjährige lief daraufhin weg und alarmierte mit ihrem Handy die Polizei. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit seinem Wagen in Richtung der Straße "Henneweide"

Beschreibung des Mannes: etwa 30 bis 40 Jahre alt, schwarze Haare, Dreitage-Bart, schwarze Sonnenbrille, trug eine dunkelgraue Weste, ein schwarzes T-Shirt und hatte ein Stern-Tattoo auf dem linken Handrücken. Der Mann sprach fließend deutsch (mit Akzent). Der Mann war unterwegs mit einem silbernen VW Caddy (oder ähnlich aussehend) mit Gummersbacher Kennzeichen.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei. Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem beschriebenen Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls hat die Kriminalpolizei noch am selben Tag Kontakt zu dem Mädchen und deren Familie aufgenommen und mit den Ermittlungen begonnen.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass das unkontrollierte Verbreiten in den Sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten die Aufklärung eines Falles durchaus erschweren oder sogar gefährden kann.

Weitere Hinweise und einen Handzettel zum Download finden Sie auf der Internetseite der Polizei des Oberbergischen Kreises: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/verdaechtiges-ansprechen-von-kindern-2

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell