Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Junger Fahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit Verkehrszeichen

Bergneustadt (ots)

Auf dem Südring in Bergneustadt ist am Dienstagabend (17. September) ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-jährige Gummersbacher fuhr gegen 21:50 Uhr mit seinem Renault auf dem Südring. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, woraufhin er von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Verkehrszeichen, welches aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Der 18-jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

