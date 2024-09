POL-GM: Bewaffneter Überfall auf Kiosk: Täter flüchtet mit Bargeld

Wipperfürth (ots) - Am Samstagabend (14. September), gegen 18:45 Uhr, hat ein Lehrer mehrere Jugendliche dabei erwischt, wie sie sich in einer Schule an der Lüdenscheider Straße zu schaffen machten. Offenbar waren die Jugendlichen in das Schulgebäude eingedrungen und hatten versucht, gewaltsam mehrere Türen zu öffnen. Sie durchwühlten Schränke im Lehrerzimmer und machten sich an Getränkeautomaten zu schaffen. Als ...

mehr