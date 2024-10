PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannte beschädigen PKW +++ Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannte beschädigen PKW,

Oberursel, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 20.09.2024, 20 Uhr bis Samstag, 21.09.2024, 17 Uhr

(da)Unbekannte haben am vor wenigen Tagen ein Auto in Oberursel beschädigt. Der betroffene graue Mini Cooper parkte von Freitagabend, 20.09., auf Samstagabend, 21.09., am Platz der Deutschen Einheit nahe des Oberurseler Bahnhofs. In dieser Zeit rissen unbekannte Vandalen die Scheibenwischer vom Fahrzeug ab und beschädigten auf unbekannte Art und Weise die Heckstoßstange. Der hierdurch verursachte Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Falsche Bankmitarbeiter am Telefon,

Wehrheim, Dienstag, 01.10.2024

(da)Am Dienstag gaben sich Telefonbetrüger bei einer Frau in Wehrheim als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie Überweisungen in Höhe von 1.000 Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter der Hausbank der Angerufenen aus und teilten mit, dass es zu ungewöhnlichen Abbuchungen vom Konto gekommen sei. Im Laufe des Gesprächs gelangten sie an die Kontodaten der Wehrheimerin und führten eigenständig Überweisungen in Höhe von 1.000 Euro durch. Erst nach Beendigung des Telefonats wurde die nunmehr Betrogene misstrauisch. Zu diesem Zeitpunkt war das Geld jedoch bereits abgebucht. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

