Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletztem Fußgänger in der Bahnhofstraße

Bismarckstraße

Neuwied (ots)

Am Nachmittag des 24.06.24 gegen 15.50h ereignete sich im Bereich der Bahnhofstraße / Kreuzung Bismarckstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem nach rechts abbiegenden Taxi und einer querenden Fußgängerin. Beim Abbiegen waren beide Lichtzeichenanlagen in Richtung Bahnhof in Grünphase, weshalb der Taxifahrer abbog und die Fußgängerin queren wollte. Hier kam es im Bereich des Überweges zur Kollision des Taxi mit der Passantin. Diese wurde durch den Stoßfänger der Front des PKW erfasst und wenige Meter über die Fahrbahn geschleudert, wo sie verletzt liegen blieb. Sie wurde um Anschluss zur weiteren Versorgung in ein Neuwieder KH verbracht.

Kann jemand (weitere) Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neuwied zu melden.

