POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Betzdorf (ots) - Morgen, am Dienstag, den 25.06.2024, findet in der Zeit von 16 - 18 Uhr auf dem Sportplatz des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf eine Trainingseinheit für alle Interessierten am Polizeiberuf statt. Trainiere mit der Polizei für deinen Einstellungstest. Teilnehmen dürfen Personen ab 16 Jahren. Anmeldung mit Namen und Alter bitte an: ...

