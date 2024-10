PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht +++ Drei E-Bikes gestohlen +++ Schranke beschädigt +++ Bordcomputer vermeldet Unfallflucht

1. Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht, Kronberg, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 04.10.2024, 1.15 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen einem Mann in Kronberg mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann war gegen 1.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als ein unbekanntes Pärchen an ihm vorbeiging. Plötzlich und unvermittelt habe ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Mann zu Boden ging. Das Pärchen habe sich anschließend in Richtung Altstadt entfernt. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Der Geschädigte beschrieb ihn zudem als südländisch aussehend. Seine Begleitung war etwa 1,55 Meter groß, hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur. Die Polizeistation Königstein ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut und bittet um mögliche Zeugenhinweise. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Drei E-Bikes gestohlen,

Königstein, Eppsteiner Straße, Mittwoch, 02.10.2024, 19 Uhr bis 23 Uhr

(da)In Königstein sind am Mittwochabend drei Elektrofahrräder gestohlen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 19 und 23 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Grundstück in der Eppsteiner Straße. Dort transportierten sie drei E-Bikes ab, die eigentlich mit einem Fahrradschloss gegen eine Wegnahme gesichert waren. Mit der Beute im Wert von rund 5.000 Euro flüchteten sie zunächst. Tags darauf konnte zumindest ein Rad unweit entfernt in der Wiesenstraße wieder aufgefunden werden. Von den beiden anderen Rädern fehlt weiterhin jede Spur. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder in anderer Weise zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

3. Am helllichten Tag Schranke beschädigt, Oberursel, Korfstraße, Mittwoch, 02.10.2024, 14 Uhr bis 16.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwoch am helllichten Tag eine Schranke in Oberursel beschädigt. Die Täter betraten zwischen 14 und 16.30 Uhr das Gelände des Parkplatzes in der Korfstraße. Dort brachen oder hebelten sie das Gehäuse des Kastens an der Schranke auf und beschädigten diesen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Oberursel bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

4. Bordcomputer vermeldet Unfallflucht,

Königstein, Stresemannstraße, Montag, 30.09.2024, 11.50 Uhr

(da)Am Montag wurde in Königstein ein Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Vorfall wurde durch den Bordcomputer des Wagens aufgedeckt. Die blaue Mercedes E-Klasse stand am Montag auf dem Parkplatz eines Grundstücks in der Stresemannstraße. Als die Besitzerin das nächste Mal in ihr Auto steigen wollte, meldete dieses, dass es um 11.52 Uhr einen Kontakt mit einem unbekannten Fahrzeug gegeben habe. Tatsächlich wies der Mercedes mehrere Beschädigungen am hinteren rechten Radkasten auf. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Von der Unfallverursacherin bzw. dem -verursacher fehlt jedoch jede Spur. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

