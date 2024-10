PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Diebstähle von E-Roller +++ zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden +++ eingeworfene Scheibe an Kita

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von E-Roller Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: Freitag, 04.10.2024, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Vor dem Taunus Carre entwendete ein unbekannter Täter einen mit einem Schloss gesicherten E-Roller der Marke Segway Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl von E-Roller aus Keller eines Mehrfamilienhauses Tatort: 61352 Bad Homburg, Frölingstraße Tatzeit: Samstag, 05.10.2024, 10:20 Uhr Unbekannter Täter begab sich in den Keller des Mehrfamilienhauses und entwendete dort einen E-Roller der Marke Glückswelle Handels GmbH, Mega Motion M 5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Tatort: Korfstraße / Vorstadt, 61440 Oberursel Tatzeit: Samstag, 21.09.2024, 10:55 - 13:30 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse der Geschädigten aus der geschlossenen Handtasche. Neben Bargeld befanden sich noch diverse Dokumente darin.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-2712-0 zu melden.

Diebstahl von Pkw-Anhänger

Tatort: Karl-Hermann-Flach-Straße, 61440 Oberursel Tatzeit: Freitag, 27.09.2024, 15 Uhr - Freitag, 04.10.2024, 8 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten einen silbernen Pkw-Anhänger der Marke Saris mit dem amtlichen Kennzeichen FB-ZU 352, welcher am Straßenrand abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6140-0 zu melden.

Reifen an drei Pkw zerstochen

Tatort: Friedländerstraße, 61440 Oberursel Tatzeit: September bis Samstag, 05.10.2024, 10:00 Uhr

Unbekannter Täter zerstach mit einem unbekannten Werkzeug die Reifen an insgesamt drei abgeparkten Pkw, an einem schwarzen Renault Megane Scenic, einem grauen Kia ED Seed und einem grüner Renault Modus P. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 480,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6140-0 zu melden.

Fensterscheibe von Kita beschädigt

Tatort: Eichwäldchenweg, 61440 Oberursel Tatzeit: Samstag, 05.10.2024, 11:33 Uhr

Unbekannter Täter warf einen Stein durch eine Scheibe der Kindertagesstätte und beschädigten so das Fenster.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6140-0 zu melden.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad Tatort: 61462 Königstein, Hauptstraße Tatzeit: Samstag, 05.10.2024, 20:00 Uhr bis 23:20 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Königsteiner Innenstadt zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten das mittels Fahrradschloss an einer Straßenlaterne befestigte E-Bike und entfernten sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 9266-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg, L3003, Ostring Unfallzeit: Freitag, 04.10.2024, 12:19 Uhr

Freitagmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf dem Ostring, L 3003, Gemarkung Bad Homburg. Die 70-Jährige Beschuldigte befuhr mit ihrem PKW den Ostring aus Richtung Zeppelinstraße kommend in Richtung Abfahrt "Am römischen Hof". Der geschädigte Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Beschuldigte auf die Fahrspur des Geschädigten und kollidierte mit diesem. Dabei wurde noch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher hinter dem Geschädigten fuhr, beschädigt. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 48.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 61348 Bad Homburg, Hessenring Unfallzeit: Samstag, 05.10.2024, 21:30 Uhr

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hessenring Ecke Thomasstr. ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, bei dem eine Verkehrsteilnehmerin verletzt wurde. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die Thomasstraße in Richtung Hessenring und bog nach grünzeigender Lichtzeichenanlage links auf den Hessenring ab. Die 43-Jährige Beschuldigte fuhr mit ihrem PKW den Hessenring in Richtung Pappelallee. Beim Befahren der Kreuzung Hessenring Ecke Thomasstraße missachtete sie die rotzeigende Lichtzeichenanlage und stieß mit der Geschädigten zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000,- Euro. Weiterhin verletzte sich die Geschädigte leicht. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass die Beschuldigte unter einem hohen Alkoholeinfluss stand.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Liebfrauenstraße, 61440 Oberursel Unfallzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 04.10.2024, 12:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen Pkw, einen blauen VW Caddy, am Fahrbahnrand. Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Pkw den VW und beschädigte diesen im Frontbereich der Fahrerseite. Anschließend verließ die Person die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-6240-0 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Unfallort: Weilburger Straße / Eschbacher Straße, 61250 Usingen Unfallzeit: 05.10.2024, 16:34 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag blieben alle Beteiligten nach einem Vorfahrtsverstoß unverletzt. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Eschbacher Straße aus Richtung Eschbach kommend und wollte nach links auf die Weilburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende 50-Jährige, die mit ihrem Renault der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 7.000,- Euro geschätzt. Der Renault der 50-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell