POL-HG: Harvester im Taunus ausgebrannt +++ Graffiti in Schule gesprüht +++ Am helllichten Tag Fahrrad gestohlen +++ Gegenstand gegen Fenster geworfen +++ Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Harvester im Taunus ausgebrannt,

Oberursel, nahe der Landesstraße 3004, Samstag, 05.10.2024, 18.45 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 6.45 Uhr

(da)Am Montagmorgen brannte im Taunus bei Oberursel eine Forstwirtschaftsmaschine aus. Gegen 6.45 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass sie zu einem brennenden Harvester gerufen wurden. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Waldweg zwischen der Großen Kurve und dem Sandplacken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Fahrzeug bereits vollständig ausgebrannt. Es handelte sich um einen Ponsse Ergo C44 im Wert von rund 500.000 Euro. Die Maschine war am Samstag gegen 18.45 Uhr in dem betreffenden Waldstück abgestellt worden. Ein genauer Zeitpunkt des Brandausbruchs kann bisher nicht genau bestimmt werden. Im Zuge der Löscharbeiten ergaben sich zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Somit wird nun die Kriminalpolizei mit den weiteren Ermittlungen betraut, die von Brandstiftung ausgeht. Sollten Sie in diesem Zusammenhang zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, so nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Graffiti in Schule gesprüht,

Weilrod, Riedelbach, Camberger Weg, Mittwoch, 02.10.2024, 19 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 6.30 Uhr

(da)Über das verlängerte Wochenende haben Unbekannte eine Schule in Weilrod mit Graffiti verschandelt. Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen verschafften sich die Unbekannten unbefugt Zutritt zu dem Schulgebäude im Camberger Weg im Ortsteil Riedelbach. Dort drangen sie in die Aula ein und besprühten die dortige Bühne mit Farbe. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Am helllichten Tag Fahrrad gestohlen, Oberursel, Epinayplatz, Montag, 07.10.2024, 10 Uhr 19 Uhr

(da)Ein Fahrraddieb hat am Montag am helllichten Tag in Oberursel zugeschlagen. Gegen 10 Uhr stellte eine Frau ihr Fahrrad an einem Fahrradständer am Epinayplatz ab und sicherte es noch mit einem Schloss gegen mögliche Langfinger. Doch gegen 19 Uhr war es spurlos verschwunden. Im Laufe des Tages müssen die Diebe das Schloss aufgebrochen und das grüne Trekkingrad im Wert von knapp 850 Euro entwendet haben. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

4. Gegenstand gegen Fenster geworfen,

Grävenwiesbach, Bachstraße, Montag, 07.10.2024, 23.45 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am späten Montagabend in Grävenwiesbach einen Gegenstand gegen ein Fenster geworfen. Gegen 23.45 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses in der Bachstraße durch ein dumpfes Geräusch am Fenster geweckt. Anschließend sahen sie einen Mann auf einem Motorroller davonfahren. Dieser hatte zuvor einen Porzellangegenstand gegen eine Fensterscheibe im ersten Stock geworfen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Fensterscheibe blieb intakt, wurde aber beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann. Er war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm ohne Visier. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Auffahrunfall auf regennasser Fahrbahn, Landesstraße 3205 bei Bad Homburg, Montag, 07.10.2024, 8.20 Uhr

(da)Im Rahmen einer Blaulichtfahrt eines Rettungswagens kam es am Montag bei Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr befuhren ein weißer Porsche und ein grauer Opel in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3205 vom Ostring kommend in Richtung Ober-Erlenbach. Wegen eines vorbeifahrenden Rettungswagens mit Blaulicht fuhr die Porsche-Fahrerin an den rechten Fahrbahnrand und hielt an, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Die hinter ihr fahrende Opel-Fahrerin tat es ihr gleich, fuhr aber vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn und zu geringem Sicherheitsabstand auf das Heck des Porsche auf. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 6.500 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 63-jährige Porschefahrerin und die 29-jährige Opelfahrerin wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

