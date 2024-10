PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte beißen auf Granit +++ Unbekannte hebeln Schulfenster auf +++ Mit drei Promille durch Bad Homburg +++ Bürgersprechstunde der Schutzfrau vor Ort fällt aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Polizeibeamte beißen auf Granit, Usingen, Mittwoch, 09.10.2024

(da)Am Mittwoch bissen Telefonbetrüger bei Usinger Bürgerinnen und Bürger auf Granit. Über den gesamten Tag gingen bei vielen Einwohnern Anrufe ein. Insgesamt verzeichnete die Polizeistation Usingen 12 Betrugsversuche. Die tatsächliche Anzahl dürfte weitaus höher sein. In den Anrufen gaben sich Betrüger wiederholt als die Polizei aus, um so mit verschiedenen Tricks an das Ersparte der Angerufenen zu gelangen. Aber so vielfältig die Tricks sind, das Prinzip bleibt immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Hier gilt aber: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Unbekannte hebeln Schulfenster auf,

Usingen, Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße, Montag, 07.10.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 7 Uhr

(da)Außerhalb des Schulbetriebs haben Unbekannte das Fenster einer Schule in Usingen aufgehebelt. Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände in der Wilhelm-Martin-Dienstbach-Straße und brachen das Fenster im Erdgeschoss auf. Ob sie tatsächlich im Gebäude waren, steht noch nicht fest. Nichtsdestotrotz verursachten sie durch ihr Vorgehen einen mehrere Hundert Euro hohen Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Mit drei Promille durch Bad Homburg,

Bad Homburg, Mittwoch, 09.10.2024, 22.20 Uhr

(da)Am Mittwochabend nahm die Polizei einen Mann fest, der mit 3 Promille durch Bad Homburg und auf der Autobahn fuhr. Gegen 22.20 Uhr teilte eine aufmerksame Autofahrerin dem polizeilichen Notruf mit, dass sie auf der Bundesautobahn 661 soeben ein Auto mit erheblichen Fahrauffälligkeiten festgestellt habe. Das Fahrzeug würde mehrfach von seiner Fahrspur abkommen und so andere Fahrzeuge zum Abbremsen zwingen. Beständig gab die Frau den Standort des in Schlangenlinien fahrenden blauen VW Caddy durch, den die Polizei sodann nahe der Pappelallee stellen konnte. Hier ergab sich auch schnell der Grund für die unsichere Fahrweise. Der 53-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3 Promille. Somit ging es für den Mann zur Polizeistation Bad Homburg, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeuginnen und Zeugen der Fahrweise des blauen VW Caddies zur genannten Uhrzeit auf der A661 oder in Bad Homburg melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 melden.

4. Bürgersprechstunde der Schutzfrau vor Ort fällt aus, Grävenwiesbach, 15.10.2024, Wehrheim, 17.10.2024

(da)Die in den kommenden Tagen angesetzten Bürgersprechstunden der "Schutzfrau vor Ort" Katja Jokiel-Gondek in Grävenwiesbach (15. Oktober) und Wehrheim (17. Oktober) müssen leider entfallen. Im November werden jedoch wieder turnusgemäß Sprechstunden angesetzt werden. Alternativ ist Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek für Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern jederzeit telefonisch unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 108 sowie per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de zu erreichen. Zudem ist Frau Jokiel-Gondek natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen den Kommunen ansprechbar.

