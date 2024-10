Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bestellt, geliefert und gestohlen

Jena (ots)

So könnte man die Mitteilung einer Zeugin vom Dienstagmittag kurz zusammenfassen. Eine 24-Jährige bestellte online Waren im Wert von knapp 150,- Euro zu ihrer Wohnanschrift in der Hanns-Eisler-Straße. Durch eine Mitteilung auf ihrem Mobiltelefon erhielt die Frau die Bestätigung über die erfolgreiche Zustellung des Pakets. Dieses wurde vor dem Hauseingang abgestellt. Keine fünf Minuten später war das Paket nicht mehr da. Ein Unbekannter hatte dieses entwendet und sich unerkannt entfernt. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Langfingers und dauern weiter an.

