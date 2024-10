Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad und E-Scooter in Lobeda entwendet

Jena (ots)

Ein Eigentümer eines E-Scooters musste am Dienstagnachmittag feststellen, dass dieser in der Binswangerstraße nicht mehr vor dem Wohnhaus befindet. Unbekannte hatte den Scooter mitsamt Sicherungsschloss entwendet. Hinweise auf den oder die Langfinger gibt es bisher nicht. Auch ein Motorradbesitzer musste am Dienstagabend das Fehlen seine 4.000,- Euro teuren Zweirades feststellen. dieses war mittels Schloss auf dem Musäusring abgestellt gewesen. Unbekannte hatten dieses samt Überziehplane entwendet und sich unerkannt entfernt. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

