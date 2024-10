Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Einbruch sowie zwei Versuche

Jena (ots)

Dienstag nahm die Jenaer Polizei einen vollendeten sowie zwei versuchte Einbrüche auf. Augenscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Unbekannte widerrechtlich über ein Fenster Zutritt zu einem Schulgebäude in der Paradiesstraße. Im Inneren manipulierten die Täter dann an einem aufgestellten Snackautomaten und beschädigten diesen dadurch. Ein Öffnen gelang indes nicht, sodass ein Sachschaden von gut 1.500,- Euro konstatiert werden muss. Ohne augenscheinliche Beute entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Ebenfalls zur Nachtzeit versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Stoystraße einzudringen. ein Fenster wies mehrere Beschädigungen auf, welche auf einen Einsatz eines Hebelwerkzeuges hindeuten. ein Eindringen in das Gebäudeinnere gelang den Tätern nicht. Ähnlich sah es bei einem Friseurgeschäft in der Karl-Liebknecht-Straße aus. Hier versuchten Langfinger über die Eingangstür in den Innenraum zu gelangen. Zwar wurde die Glasscheibe beschädigt, weitern Eindringversuchen indes heilt die Tür stand. In allen drei Fällen wurden die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell