Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neue Betrugsmasche von Trickbetrügern

Apolda (ots)

Am Montagnachmittag fiel eine 39-jährige Apoldaerin auf eine wahrscheinlich, neue Betrugsmasche herein und verlor dabei 2900,- Euro. Mit einer Erfurter Telefonnummer meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse Mittelthüringen. Er stellte sich vor und gab zu verstehen, dass ihre reguläre Sachbearbeiterin, deren Namen er auch benennen konnte, gerade nicht verfügbar wäre. Da es aber Unstimmigkeiten mit dem Onlinebanking Account gäbe melde er sich bei ihr. Laut dem vermeintlichen Mitarbeiter der Sparkasse wurden dem Account neue Geräte und neue Daten hinzugefügt. Ebenfalls sollen 3 Terminüberweisungen ausgelöst worden sein. Da die 39-Jährige diese Änderungen nicht vorgenommen hatte, folgte sie den Anweisungen des Mitarbeiters. Hierzu sollte sie zwei Überweisungen ablehnen und die Dritte mit der PushTanApp bestätigen. Weiterhin wurde der 39-Jährigen gesagt, dass ihr Tageslimit ebenfalls erhöht wurde, er dies nun rückgängig macht. Es folgte sogar eine Mail mit dieser Bestätigung. Der Mitarbeiter erläuterte der jungen Frau, dass er das Onlinebanking nun sperrt und sie in den nächsten Tagen Post bekäme um einen neuen Zugang anzulegen. Als die 39-Jährige Apoldaerin sich am gestrigen Tag in ihrer Sparkassenfiliale nach dem Sachverhalt erkundigte wurde ihr offenbart das ihr an dem Tag zuvor, noch während des Telefonats, 2900,- Euro abgebucht wurden und sie Opfer einer Betrugsstraftat geworden ist. Der Polizei Apolda ist diese Art des Trickbetruges bisher noch nicht bekannt geworden und bittet grundsätzlich um eine Verifizierung aller Anrufe, bzw. Rückruf beim Geldinstitut und keine Tans / Pins telefonisch herauszugeben.

