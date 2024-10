Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Roller übersehen

Weimar (ots)

Gegen 20:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Aprilia-Rollers die Rießnerstraße in Richtung Buttelstedter Straße. Ein aus der Industriestraße kommender Pkw-Fahrer bog in diesem Moment nach links in die Rießnerstraße ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Roller und es kam zur Kollision, in deren Folge die Fahrerin stürzte und sich dabei leicht am Bein verletzte. Der Fahrer des Pkw verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um einen schwarzen Pkw, welcher Kennzeichen mit roter Schrift und den Anfangsbuchstaben CL oder CI hatte. Die 17-jährige wurde vorsorglich ins Klinikum verbracht.

