LPI-J: Mit Fußgängerin kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen an der Elster: Montagmorgen musste festgestellt werden, dass Unbekannte im Zweitraum des vergangenen Wochenendes einen Stolperstein aus dem Pflaster in der Flemmingstraße entwendeten. Der oder die Täter lösten den Gedenkstein heraus und entfernten sich unerkannt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr