Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Parkender PKW Hyundai beschädigt

Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

In Emmerich stellte am Montag (22. April 2024) gegen 09:30 Uhr die Besitzerin eines grauen Hyundai i20 fest, dass ihr Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt worden war. Hinweise auf einen Verursacher fanden sich vor Ort nicht. Sie hatte das Fahrzeug am Samstag (20. April 2024) gegen 16:00 Uhr auf der Dinslakener Straße in Höhe der Nr. 4 in der Parkreihe parallel zur Fahrbahn abgestellt. Aufgrund der Beschädigung ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw gefahren sein muss, möglicherweise beim Rangieren, und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter 02822 7830. (sp)

