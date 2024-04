Goch (ots) - Zwischen Sonntag (21. April 2024), 19:30 Uhr und Montag (22. April 2024), 05:00 Uhr kam es an der Voßheider Straße in Goch zu einem Diebstahl aus einer Garage. Ein oder mehrere Täter drangen, auf bislang unbekannte Art und Weise, in eine Garage ein und entwendeten mehrere Werkzeuge (u.a. einen Akkuschrauber sowie eine Kreissäge). Von der ...

