LPI-J: Diebstahl aus Baustellenampel

Jena (ots) - Augenscheinlich in der Nacht zu Montag verschafften sich ein oder mehrere Langfinger widerrechtlich Zutritt zu einem Schulgebäude in der Tatzendpromenade. Aufgefallen ist dies einem Zeugen, welcher eine offenstehende Tür bemerkte. In mehreren Büros durchwühlten der oder die Täter dann Schränke und entwendeten Bargeld in geringer Höhe. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

