Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer fährt bei Rot

Borken (ots)

Unfallort: Borken, An der Nathe / Weseler Landstraße;

Unfallzeit: 17.04.2024, 06.55 Uhr;

Das Signal der Ampel stand für ihn auf Rot, als ein 17-Jähriger am Mittwochmorgen auf dem Radfahrerstreifen in eine Kreuzung fuhr. Der Borkener war gegen 06.55 Uhr auf der Weseler Straße stadtauswärts unterwegs. Als er die Straße An der Nathe queren wollte, kam es zu einer Kollision mit dem Wagen einer 34 Jahre alten Frau aus Rhede. Die Autofahrerin war auf der Straße An der Nathe bei Grün in Richtung Hawerkämpe unterwegs. Mit dem Rettungswagen ging es für den Gestürzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell