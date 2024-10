PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Versuchte räuberische Erpressung +++ Ermittlungen nach Vorfall auf Volksfest +++ Wohnungseinbrüche +++ Trickbetrug +++ Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straftaten

Versuchte räuberische Erpressung gegen Restaurant 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Louisenstraße Freitag, 11.10.2024, 14:45 Uhr

Am Freitagnachmittag sollte ein Restaurant im Bereich der Louisenarkaden Ziel einer räuberischen Erpressung werden. Der bisher nicht bekannte Täter forderte unter Gewaltandrohung die Herausgabe von Bargeld. Nur aufgrund der Handlungen des Geschädigten kam es nicht zur Vollendung der Tat. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, ausländisches Erscheinungsbild, 1,70m - 1,80m groß, 40 - 50 Jahre alt, hervorstehender Bauch, dunkle kurze Haare, Brille. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Jeans. Führte eine Umhängetasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Ermittlungen nach Vorfall auf Volksfest, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Freitag, 11.10.2024

(da)Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Vorfall auf einem Volksfest in Friedrichsdorf-Burgholzhausen. Am Samstagmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert. Der gefilmte Vorfall soll sich nach Angaben des Verfassers am Freitagabend auf einem Volksfest in Burgholzhausen ereignet haben und zeigt Besucherinnen und Besucher, die zu dem Lied "L'Amour toujours" ausländerfeindliche Parolen skandieren. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt nun. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Trickbetrug

61350 Bad Homburg v.d. Höhe Freitag, 11.10.2024, 15:16 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich als vermeintlicher Elektriker Zugang zu einer Wohnung, um angebliche Überprüfungen vorzunehmen. Am Ende verlangte der Täter die Zahlung eines Bargeldbetrages für die Handlungen. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Folgende Personenbeschreibung ist bekannt: männlich, etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80m groß, europäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare/Halbglatze. Bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und orangefarbenen Sportschuhen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Wohnungseinbruch

61381 Friedrichsdorf, Weinstraße Sonntag, 29.09.2024, 12:00 Uhr - Mittwoch, 09.10.2024, 19:00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich durch ein Kellerfenster Zutritt zum Tatobjekt. Es wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Wachsamer Hund vereitelt Einbruchsversuch in Königstein-Schneidhain 61462 Königstein im Taunus, Birkenweg Montag, 07.10.2024, 00:00 Uhr - Samstag, 12.10.2024, 14:00 Uhr

Ein Mehrfamilienhaus in Königstein-Schneidhain wurde im Zeitraum von Montag bis Samstag Ziel eines versuchen Einbruchs. Demnach gelang es einem unbekannten Täterkreis bis vor die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses zu gelangen und zunächst erfolgreich diese aufzuhebeln. Der Nachbarshund der gegenüberliegenden Wohnung des Mehrfamilienhauses schlug, vermutlich aufgrund der entstandenen Geräuschkulisse, Alarm und vertrieb die Täter. Der Sachschaden wird auf etwa 250,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

61267 Neu-Anspach, Adolf-Reichwein-Straße Sonntag, 29.09.2024, 12:00 Uhr - Samstag, 12.10.2024, 15:10 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Hierzu verschafften sie sich Zugang zum Grundstück und hebelten dort die Terrassenschiebetür auf. Im Wohnhaus entwendeten sie diverse Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von E-Bikes 61440 Oberursel/ Taunus, Zum Fleming Freitag. 11.10.2024, 19:00 Uhr - Samstag. 12.10.2024, 08:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum durch Aufhebeln oder Ziehen am Rolltor Zutritt zu der Tiefgarage der Geschädigten. Anschließend entwendeten sie zwei E-Bikes sowie Fahrradzubehör in einem Wert von 6.400,00 EUR. Sodann entfernten sie sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Rolltor der Tiefgarage wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 140,- Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrkartenautomaten

61250 Usingen, Bahnhof Usingen Freitag, 11.10.2024, 23:00 Uhr

Am Freitagabend begaben sich die Täter zum Bahnhofsvorplatz. Dort beschädigten sie die Bildschirme zweier Fahrkartenautomaten, sodass das diese nicht mehr funktionstüchtig waren. Der Sachschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Zeugen, die relevante Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

61381 Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Samstag, 12.10.2024, 21:53 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurden eine Schrankenanlage sowie zwei angrenzende Zäune beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000, - Euro geschätzt. Das unfallflüchtige Fahrzeug müsste starke Beschädigungen im Frontbereich ausweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

61250 Usingen, Eschbacher Straße / Roßmühlweg Sonntag, 13.10.2024, 04:30 Uhr

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Usingen, sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntagmorgen den 13.10.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall bei welchem ein Stromverteilerkasten aus seiner Verankerung gerissen und stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das unbekannte Fahrzeug müsste starke Beschädigungen aufweisen. Die Polizeistation Usingen nimmt unter der Rufnummer (06081) 9208-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell