POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 55-Jähriger aus Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Jugendliche rauben Jacke und schlagen mit Schlagstock zu, Bad Homburg, Gonzenheim, Am Bahnhof, Sonntag, 13.10.2024, 17.30 Uhr (da)Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag in Bad Homburg einen Jungen überfallen und ihm die Jacke abgenommen. Der 14-Jährige hielt sich gegen 17.30 Uhr ...

mehr