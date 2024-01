Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladendieb schlägt um sich

Bergneustadt (ots)

Nach einem Ladendiebstahl ist am Montag (29. Januar, 11.30 Uhr) ein Ladendetektiv geschlagen und leicht verletzt worden. Der Detektiv beobachtete einen Tatverdächtigen, als dieser in einem Drogeriemarkt an der Kölner Straße Waren in seinen Hosentaschen versteckte. Nachdem der Verdächtige zwei andere Artikel an der Kasse bezahlt hatte und den Markt verlassen wollte, sprach der Detektiv den Mann an. Dieser versuchte daraufhin zu flüchten und schlug auf den Detektiv ein, als dieser ihn festhalten wollte. Der Detektiv erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige lief auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag davon. Er wird auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren und eine Größe von etwa 1,70 Metern geschätzt. Der Flüchtende hatte schwarze Haare und trug blaue Kleidung, wobei die Jacke an der linken Seite zerrissen war.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell