POL-HG: Abgelenkt und Portemonnaie geklaut +++ Zerkratztes Auto in Mammolshain +++ Innerhalb weniger Minuten Volvo zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Abgelenkt und Portemonnaie geklaut,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Lindenallee, Donnerstag, 17.10.2024, 11 Uhr Königstein, Mammolshain, Limburger Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 15 Uhr Donnerstag, 17.10.2024, 11 Uhr

(da)Durch geschicktes Ablenken erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstag in Königstein und Bad Homburg die Geldbörsen von zwei Personen. Gegen 15 Uhr sprach ein Trickdieb eine Frau in der Limburger Straße in Königstein an. Der Mann hielt ihr ein Klemmbrett unter die Nase und gab vor, Spenden für gehörlose Kinder zu sammeln. Als die Königsteinerin ihre Geldbörse zückte, entnahm er ihr unbemerkt Bargeld und die Debitkarte. Mit dieser Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Bestohlene beschrieb den Täter später als südländisch aussehend, männlich und 1,80 Meter groß. Er war schlank, hatte dunkle Haare und einen Vollbart. In Dornholzhausen sprachen gegen 11 Uhr mehrere Unbekannte gleichzeitig einen älteren Mann an. Auch hier verwickelten sie ihn in ein Gespräch und lenkten ihn so ab, dass er nicht bemerkte, wie sie seine Geldbörse aus der Hosentasche zogen. Anschließend stiegen die Diebe in ein rotes Auto und fuhren davon. Einen der Täter konnte der Bestohlene später als schmal, dünn und mit schwarzen kurzen Haaren beschreiben. Eine nähere Beschreibung des Autos war nicht möglich. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 oder der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zerkratztes Auto in Mammolshain,

Königstein, Mammolshain, Im Kleinfeld, Montag, 14.10.2024, 13.30 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 10 Uhr

(da)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte in Königstein-Mammolshain ein Auto zerkratzt. Die Täter hinterließen zwischen 13.30 Uhr und 10 Uhr drei senkrechte Kratzer an der vorderen rechten Seitenscheibe einer schwarzen Mercedes C-Klasse, die im genannten Zeitraum in der Straße "Im Kleinfeld" geparkt war. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Innerhalb weniger Minuten Volvo zerkratzt, Usingen, An der Riedwiese, Donnerstag, 17.10.2024, 16.45 Uhr bis 16.55 Uhr

(da)Innerhalb weniger Minuten haben Unbekannte am Donnerstag einen Volvo zerkratzt. Der schwarze V40 parkte zwischen 16.45 Uhr bis 16.55 Uhr in der Straße "An der Riedwiese". In diesen 10 Minuten näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug und zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Usingen mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell