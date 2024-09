Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Durchsuchung nach Gewässerverunreinigung in der Neye

Halver (ots)

Die Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis haben heute Vormittag Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hagen auf einem Hof in Halver-Kotten vollstreckt. Hintergrund ist ein aktuelles Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung durch einen dort ansässigen Landwirt. Ihm wird vorgeworfen Gülle in einen Nebenarm der Neye eingeleitet, hierdurch die nahegelegene Neye-Talsperre verunreinigt und das Sterben zahlreicher Fische verursacht zu haben. Die Ermittlungen werden - nach Übernahme von der Staatsanwaltschaft Hagen - nunmehr durch die Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in Nordrhein-Westfalen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund geführt. Ziel der Durchsuchung war unter anderem das Auffinden von Beweismaterial. Die Beamten wurden vor Ort durch Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises unterstützt. Die Ermittlungen zu den Vorwürfen dauern an. (dill)

