Hemer (ots) - Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Montagmorgen, zwischen 7.20 und 8.45 Uhr, insgesamt vier geparkte PKW an der Iserlohner Straße auf dem Lehrerparkplatz der dortigen Förderschule. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

