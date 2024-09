POL-MK: Autos zerkratzt

Kierspe (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zu Montag von der Ladefläche eines Renault Masters diverse Werkzeuge. Das Fahrzeug stand "Am Denkmal" und wurde unter anderem um einen Bohrhammer und eine Trennmaschine erleichtert. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: ...

