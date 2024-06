Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto aufgebrochen und Gepäck gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (06.06.2024) ein Auto an der Keplerstraße aufgebrochen und Kleidung gestohlen. Der Besitzer parkte seinen Peugeot gegen 01.30 Uhr auf einem Parkplatz. Als er gegen 03.40 Uhr an sein Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war. Die Diebe nahmen eine Plastiktüte und die darin enthaltene Kleidung im Wert von etwa 450 Euro, sowie eine Stange Zigaretten im Wert von etwa 50 Euro an sich und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

