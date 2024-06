Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erbsenbrunnen schwer beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am späten Mittwochabend (05.06.2024) die Figur des Erbsenbrunnens in der Marktstraße schwer beschädigt. Ein 35 Jahre alter Passant bemerkte die beschädigte Figur gegen 22.45 Uhr und rief die Polizei. Am Tatort meldete sich ein 22 Jahre alter Anwohner bei den alarmierten Beamten und gab an, dass er gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Täter den Betonfuß eines Sonnenschirmständers für seine Tat benutzt haben. Als die Beamten eintrafen, hing die zirka zwei Meter hohe Figur schräg am Brunnen und wurde nur durch die Wasserschläuche gehalten. Die Feuerwehr trennte daraufhin die Schläuche ab und nahm die Figur, deren Kopf ebenfalls abgetrennt worden war, vom Brunnen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Mann mit dunkler Hautfarbe und schwarzen Haaren, der mit einer grünen Jacke bekleidet war. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

